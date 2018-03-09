Корабль "Перекоп" прошел Ла-Манш и вышел в Атлантический океан

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" прошел проливы Па-де-Кале и Ла-Манш и вышел в Атлантический океан, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

В начале этой недели корабль "Перекоп" с курсантами на борту вышел в Северное море, преодолев Балтику и скандинавские проливы.

"Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" прошел проливы Па-де-Кале, Ла-Манш и вышел в Атлантический океан… Дальний поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ", — сообщил Мартов.

Он добавил, что в ходе штурманского похода корабль побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути. За полгода плавания ему предстоит пройти почти 22 тысячи морских миль (более 41 тысячи километров).