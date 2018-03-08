Участницы конкурса "Макияж под камуфляж" установили рекорды

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Участницы конкурса "Макияж под камуфляж", который проходит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России, установили два рекорда — в стрельбе из автомата и лыжных гонках, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В конкурсе профессионального мастерства "Макияж под камуфляж" установлено два женских рекорда. На финальном этапе конкурса при выполнении стрельб из автомата АК-74 из различных положений начальник отделения средств радиосвязи Центрального узла связи РВСН младший сержант Серафима Седова выбила 99 балов из 100 возможных, тем самым стала победителем в номинации "Снайпер", стрельба велась с расстояния в 100 метров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что еще один рекорд был поставлен в лыжных гонках: ефрейтор Александра Лысенко, санинструктор учебной роты межвидового регионального учебного центра связи РВСН, прошла дистанцию в три километра менее чем за десять минут.

Отмечается, что программа конкурса предусматривала состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия), преодоление штурмовой полосы. Наряду с состязаниями по скоростной радиотелеграфии, девушки будут участвовать в профессиональных конкурсах по радиационной, химической и биологической защите, инженерной подготовке.