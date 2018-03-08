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Безопасность

Женщины в Вооруженных силах России: очаровательная армия

08:2508.03.2018
(обновлено: 09:10 08.03.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения. Архивное фотоУчастница во время конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя женщин-военнослужащих, жен и матерей военных с 8 марта, сообщил, что в настоящее время в Вооруженных силах России служат около 44,5 тысячи женщин, в учебных заведениях Минобороны учатся более 1,3 тысячи девушек-курсантов, на гражданских должностях в оборонном ведомстве работают порядка 315 тысяч женщин.

Шойгу назвал этот личный состав очаровательной армией.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСбор роз к 8 Марта в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор роз к 8 Марта в Краснодарском крае

В строй по доброй воле

Глава российского военного ведомства уточнил, что из почти 44,5 тысячи женщин, имеющих воинские звания, около четырех тысяч — офицеры, 7,5 тысячи — прапорщики и мичманы. К ним он приплюсовал 1,3 тысячи девушек-курсантов, 93% из которых обучаются по программам высшего образования, то есть, готовятся пополнить офицерский корпус. Шойгу отметил, что на должностях федеральной государственной гражданской службы, а также в качестве служащих воинских частей и организаций трудятся около 315 тысяч женщин.

Мужчина с букетом цветов накануне праздника 8 марта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Макияж и цветы в подарок: как в московских парках поздравят женщин

По его словам, "вся эта очаровательная армия отлично справляется со своими обязанностями": в прошлом году президент России Владимир Путин поощрил 112 женщин, а медали Минобороны получили 10 тысяч 78 представительниц прекрасной части личного состава армии и флота, в том числе за образцовое выполнение специальных задач в ходе операции против международных террористов на территории Сирии.

Участница конкурса Красавица в погонах
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Дамы в погонах, официально именуемые военнослужащими женского пола, исполняют воинский долг добровольно — на контрактной основе — по более 150 специальностям во всех видах и родах ВС РФ. Военная служба по призыву для них, как, к примеру, в армии обороны Израиля, российским законодательством не предусмотрена.

Значимое количество воинских должностей женщины занимают в военно-учебных заведениях, подразделениях связи, медицинской, вещевой, продовольственной службах Вооруженных сил России.

17 женских подвигов
© Инфографика
17 женских подвигов

История женских погон

Официально присутствовать в армии русским женщинам разрешил воинский устав 1716 года — вольнонаемными в госпиталях. Первые женщины-офицеры, как считается, появились в Русской императорской армии в ходе Отечественной войны 1812 года. Самая известная из них — штаб-ротмистр Надежда Дурова, которую современники называли кавалерист-девицей. Затем в России прославилась командир созданного в 1917 году женского пехотного ударного батальона смерти поручик Мария Бочкарева.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Во время Великой Отечественной войны в Красную армию и на флот по мобилизации и добровольно пришли около полумиллиона советских женщин. Наряду с ними Великую Победу приближали сотни тысяч партизанок, подпольщиц, тружениц госпиталей и военных заводов.

В эти годы были сформированы центральная женская школа снайперов, отдельный женский запасной стрелковый полк; в действующей армии воевали отдельная женская добровольческая стрелковая бригада, 46-й гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный полк противовоздушной обороны, отдельная женская рота моряков.

В ходе Великой Отечественной войны 90 женщин стали Героями Советского Союза. Более половины из них — посмертно. Первой этого звания в 1941 году после гибели была удостоена разведчица-диверсант штаба Западного фронта Зоя Космодемьянская.

В мирное время Золотой Звездой и орденом Ленина были награждены космонавты генерал-майор авиации Валентина Терешкова и полковник Светлана Савицкая (дважды). В общей сложности 95 женщин стали Героями Советского Союза, 16 — Героями России.

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© РИА Новости
Путин поздравил всех женщин России с 8 марта и прочитал стихотворение

В тельняшках разных оттенков

В современных Вооруженных силах России фактически нет женщин, командующих боевыми частями и подразделениями. Но в военных вузах Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск России сегодня учатся девушки, настроенные в недалеком будущем командовать океанскими и воздушными кораблями, руководить высадкой десантов — словом, быть ведущими на земле, на море, в воздухе, космосе и информационной сфере.

Телевизионный пульт. Архивное фото
© Flickr / Robert S. Donovan
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К слову, таковые разносторонне подготовленные компетентные красивые офицеры представлены сегодня, в частности, в органах информационного обеспечения ВС РФ. Одна из них — главный эксперт департамента информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства подполковник Ирина Круглова.

Ее военная биография тесно связана с ВДВ России. Помимо грамотной организации информационной работы, она может мастерски прыгать с парашютом, вести снайперский огонь практически из всех видов стрелкового оружия и при необходимости командовать "голубыми беретами" в боевой обстановке. Десантник Круглова в свое время учила боевой работе снайперов ВДВ, затем готовила к будущей офицерской службе воспитанников кадетского корпуса. За эту науку ей благодарны многие мужчины, достойно носящие погоны.

Тюльпаны
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Международный женский день

Сегодня в ВДВ России служат около полутора тысяч женщин, среди которых более полусотни — офицеры. Многие из них участвовали в боевых действиях, имеют государственные награды. В "Крылатой пехоте" военнослужащие женского пола представлены, в основном, в подразделениях связи и медицинской службе.

Пример врача, образно говоря, в десантной тельняшке — полковник медицинской службы Елена Шпак, дочь бывшего командующего ВДВ России генерал-полковника Георгия Шпака. Военную службу она начала командиром медицинского взвода парашютно-десантного полка тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Потом, в бытность старшим ординатором травматологического отделения рязанского гарнизонного госпиталя, лечила раненных в боях на Северном Кавказе. Затем ее служба продолжилась на кафедре неотложных состояний и онкологии московского филиала Военно-медицинской академии.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКонкурс для женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в Переславле-Залесском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Конкурс для женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в Переславле-Залесском

На сирийской войне

Женщины, носящие флотскую форму, служат, в частности, психологами. Их работа наиболее востребована там, где идет война. Так, будучи начальником центра психологической работы Черноморского флота, неоднократно побывала в сирийских командировках капитан третьего ранга Светлана Харитонова. После этого она разработала методики организации работы в условиях боевых действий.

Воинский долг в условиях войны в Сирии, наравне с мужчинами, выпало исполнять и российским женщинам в погонах. Многие из них были удостоены государственных наград, как, например, старшая медицинская сестра инфекционного отделения 35-го отдельного аэромобильного медицинского отряда ВДВ России старший сержант Татьяна Соловьева. За образцовое выполнение профессиональных обязанностей она награждена медалью Суворова.

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