Ветеран разведки привела примеры выдержки, которая помогла избежать провала

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Работа нелегальных разведчиков требует, в числе прочих качеств, большой выдержки, которая помогает им избежать "расшифровки" контрразведкой противника. О двух таких случаях из своей практики российская разведчица-нелегал, ветеран СВР Людмила Нуйкина рассказала в интервью РИА Новости в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Вместе с мужем Людмила Нуйкина работала на нелегальном положении за рубежом. Подробности их работы не раскрываются.

По ее словам, у них не было чувства страха, но возникало ощущение опасности, которое оказывало мобилизующее действие.

"Был такой случай в одном кафе, которое, возможно, было на содержании спецслужб. Сидим мы с мужем у барной стойки, и вдруг к нему подходит какой-то посторонний человек и говорит: "Ты русский!". Может, он хотел посмотреть на реакцию человека. И вот здесь надо было сыграть по-актерски. И муж внешне невозмутимо отвечает: "А я скажу, что ты русский!". Ну, тому крыть и нечем. Тут все вокруг засмеялись, говорят: "Мы все тут русские!". Обошлось", — сказала Нуйкина.

Второй случай произошел ближе к концу их работы за рубежом, когда, по ощущению самих нелегалов, они почувствовали на себе внимание контрразведки.

"Был такой неприятный эпизод. Рядом с нами поселилась некая пара. И, думаю, они начали нас потихоньку "раскручивать". Один раз соседи пригласили нас на ужин. Мы пришли в назначенное время, а они говорят – извините, нам нужно на минутку отойти, вроде как переодеться. Мы стали рассматривать картины, которые у них висели на стенах. И вдруг я вижу – на журнальном столике лежит книга: Лев Толстой, "Анна Каренина". На русском языке", — вспоминает Нуйкина.

"Как реагировать? Я подхожу к мужу и так тихонько: "Ты видел?". Он отвечает тоже тихо: "Смотрим картины". В общем, мы никак себя не проявили", — добавила она.

Судя по всему, в тот момент за парой нелегалов наблюдали со стороны. "Но для того чтобы нас арестовать, надо было нам что-то предъявить. Но мы такого повода не дали", — сказала собеседница агентства.

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