Боевая экипировка "Ратник" превзойдет иностранные аналоги

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российская перспективная боевая экипировка "Ратник" будет опережать боевую экипировку армий иностранных государств, в частности США, по стойкости бронезащиты, дальности обнаружения целей, эффективности стрельбы и другим параметрам, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков.

В Сухопутных войсках ВС РФ продолжается оснащение подразделений комплектами боевой экипировки "Ратник".

"Перспективная боевая экипировка будет опережать (превосходить) боевую экипировку армий иностранных государств, в частности США, по следующим показателям: массе, противопульной и противоосколочной стойкости средств индивидуальной бронезащиты; дальности обнаружения и распознавания целей оптико-электронными средствами прицеливания; дальности эффективной стрельбы образцов стрелкового и гранатометного вооружения и могуществу воздействия на цель; температурному диапазону эксплуатации элементов экипировки", — сказал Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в среду.

По его информации, российская боевая экипировка "в целом находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты военнослужащего существенно превосходит их — при меньшей на 2,5 килограмма массе обеспечивает в 1,3 раза большую площадь защиты жизненно важных органов военнослужащего".

Салюков отметил, что в рамках проведения подконтрольной эксплуатации элементов комплектов "Ратника" с июля 2016 по октябрь 2017 года на базе подразделений Сухопутных, Воздушно-десантных войск, морской пехоты Военно-морского флота и Сил специальных операций проведены сравнительные испытания 5,45- и 7,62- миллиметровых автоматов, разработанных АО "Концерн "Калашников" (АК-12, АК-15) и АО "Завод имени В.А. Дегтярева" (6П67, 6П68).

"По результатам данных испытаний выявлено, что военнослужащие СВ, ВДВ и МП ВМФ по конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам предпочли технические решения, реализованные в автоматах АК-12 и АК-15. Военнослужащие подразделений Сил специальных операций, исходя из специфики своих задач, отдали предпочтение автоматам 6П67 и 6П68. Руководством Минобороны России одобрено принятие данных образцов автоматов на вооружение", — отметил главком.

По его словам, в перспективную экипировку предусмотрена интеграция мини- и микроробототехнических комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя. Для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов.

Кроме того, как рассказал главком, уже разработан и изготовлен электронный модуль для оценки функционального состояния военнослужащего, который обладает возможностью работать как автономно, так и в составе системы управления; позволяет регистрировать в режиме реального времени физиологические параметры организма.

"В ближайшее время будет проведена его апробация в подразделениях Сухопутных войск", — добавил Салюков.