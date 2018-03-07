Сухопутные войска сохранят как бригады, так и дивизии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Общевойсковые дивизии и бригады сохранятся в боевом составе Сухопутных войск (СВ) Вооруженных сил (ВС) РФ, что позволит иметь сбалансированные войсковые группировки, заявил главнокомандующий СВ ВС РФ генерал-полковник Олег Салюков.

В 2012-2017 годах была проведена оптимизация боевого состава СВ, в ходе которой ряд общевойсковых бригад был переформирован в дивизии.

"Было сформировано семь общевойсковых дивизий. Дивизии по сравнению с общевойсковыми бригадами имеют повышенную ударную силу и огневую мощь, способны решать боевые задачи на более широком фронте", — сказал Салюков в интервью газете ВС РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в среду.

Он отметил, что у командного состава в дивизиях появляется опыт управления большими тактическими соединениями, необходимый для последующего перехода к руководству оперативными группировками войск.

"Однако общевойсковые бригады продолжают оставаться высокомобильными и самодостаточными соединениями. Поэтому в боевом составе СВ сохранятся как дивизии, так и бригады, что позволит иметь сбалансированные группировки войск, способные выполнять различные задачи", — заключил главком.