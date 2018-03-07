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Безопасность

"Бумеранг" крупного калибра. Зачем российской армии колесные танки

08:0007.03.2018
(обновлено: 08:10 07.03.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты К-17 БумерангБоевая машина пехоты К-17 Бумеранг
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Надежность БТР, универсальность БМП и огневая мощь танка: оружейники разрабатывают колесную боевую бронированную машину (ББМ) нового типа. В российской армии таких еще не было. Как на днях сообщил телеканалу "Звезда" директор ООО "Военно-промышленная компания" ("ВПК") Александр Красовицкий, речь идет о колесном танке на базе перспективной бронированной платформы "Бумеранг". Новая машина сможет эффективно применяться как в контртеррористических операциях, так и в общевойсковом бою. Об основных преимуществах колесного танка перед его гусеничными собратьями — в материале РИА Новости.

"Хирургический инструмент"

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Колесными танками неофициально называют семейство бронеавтомобилей, вооруженных танковым орудием в полноповоротной башенной установке. Эти машины хоть и уступают тяжелой гусеничной технике по уровню защищенности, существенно превосходят ее по скорости, маневренности и запасу хода. Конечно, они не способны полностью заменить классические танки на поле боя в качестве главной ударной силы Сухопутных войск, однако от них этого и не требуется. Мобильная колесная машина с мощной пушкой — гораздо более тонкий, можно сказать, "хирургический" инструмент. И его намного проще перебрасывать на большие расстояния, чем гусеничную технику.

"Боевая техника на марше всегда идет с той скоростью, которую могут выдерживать все машины в колонне, — пояснил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Есть в военном деле такой термин — величина суточного перехода, то есть расстояние, преодолеваемое колонной за 24 часа. Для гусеничных и смешанных колонн это 300 километров. А части, оснащенные исключительно колесными машинами, превысят данный норматив минимум вдвое, двигаясь по дорогам общего назначения. Что будет с такими дорогами, если по ним пройдет дивизия основных боевых танков или тяжелых БМП, думаю, пояснять не надо".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг"

Эксперт подчеркнул: колесная техника на порядок превосходит гусеничную по такому важному показателю, как ресурс, или межремонтный пробег. Грубо говоря, если основной боевой танк (ОБТ) сломается через десять тысяч километров, то ББМ с пушкой проедет все сто тысяч. Большой запас хода, "щадящее" воздействие на транспортную инфраструктуру, высокая надежность узлов и агрегатов позволит колесным частям совершать оперативные маневры на большую глубину.

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© РИА Новости / Андрей Станавов
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"У нас есть целый ряд стратегических направлений, где такая возможность может очень пригодиться, — говорит Мураховский. — Например, центральноазиатское направление. Если там, не дай бог, возникнет необходимость борьбы с террористическими формированиями, придется перебрасывать наши части на глубину свыше тысячи километров. У железных дорог там, мягко говоря, слабая пропускная способность. По воздуху перебросить крупную группировку невозможно, только небольшой передовой контингент. Остаются дороги. А здесь, как мы выяснили, у колесной техники серьезное преимущество".

По словам Мураховского, колесные танки благодаря своему мощному вооружению могут применяться и в общевойсковых операциях — на флангах, в разведке, дозорах, боевом охранении, на отдельных операционных направлениях. Важно отметить, что машины на платформах "Бумеранг" плавающие. Перспективные колесные танки способны быстро форсировать водные преграды без предварительной подготовки и разведки водоема, что опять же выгодно отличает их от гусеничной техники.

Самый большой калибр

Колесные танки стоят на вооружении ряда стран НАТО и азиатского региона. К этому классу можно отнести американские M1128 MGS на платформе Stryker, французские AMX-10RC, японские MCV, итальянские Centauro. Министерство обороны в конце 2000-х — начале 2010-х годов вело переговоры с Римом о покупке партии Centauro для Сухопутных войск. Несколько машин даже привозили в Россию на испытания, однако дальше этого дело не пошло: как выяснилось, итальянские ББМ не соответствовали российским требованиям надежности боевой техники.

© Фото : Jeffery RussellИтальянский танк «Кентавр» (Centauro)
© Фото : Jeffery Russell
Итальянский танк «Кентавр» (Centauro)

Вся перечисленная иностранная техника вооружена 105-миллиметровыми танковыми орудиями, аналогичными или близкими по характеристикам пушкам американских танков M60 и M1 Abrams ранних вариантов. Пока неизвестно, какой именно калибр получит российская машина на платформе "Бумеранг", но, по мнению экспертов, выбор у оружейников невелик.

"Исходя из логических рассуждений, считаю наиболее вероятным вариантом установку на платформу "Бумеранг" боевого отделения со 125-миллиметровой пушкой, как на противотанковой самоходке "Спрут-СДМ1", — рассказал РИА Новости Виктор Мураховский. — Это можно сделать достаточно быстро. Тогда новая машина станет по-настоящему уникальной. В мире больше нет колесных танков с вооружением, как у ОБТ, и в то же время плавающих".

Самоходная противотанковая установка "Спрут-СДМ1" была разработана для Воздушно-десантных войск России. Ее основное вооружение — 125-миллиметровое орудие 2А75 на стабилизированной системе с автоматом заряжания и боекомплектом в 40 снарядов, аналогичное пушкам 2А46М танков Т-72 и Т-90. Самоходка может вести огонь всеми типами российских боеприпасов соответствующего калибра, а также противотанковыми управляемыми ракетами. Вспомогательное вооружение боевого отделения — спаренный с пушкой пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра.

Пуск ракеты тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Солнцепек", "Терминатор" и "Бумеранг": вооружение Сухопутных войск России
Колесный танк — лишь один из многих вариантов техники на колесной платформе "Бумеранг". Боевую машину пехоты на этом шасси впервые показали широкой общественности на параде Победы в 2015 году. Кроме того, планируется построить бронетранспортер, разведывательно-дозорную машину и ряд других модификаций. Согласно заявлениям разработчиков, запас хода этой техники по шоссе около 800 километров, скорость — до 100 километров в час. Новые машины лучше защищены, чем колесная боевая техника предыдущих поколений. Известно, что на "Бумерангах" предусмотрена возможность регулировать в зависимости от поставленной задачи толщину брони. Для этого достаточно заменить одни съемные бронелисты на другие. Утверждается, что в наиболее "толстом" варианте машина выдержит даже попадание артиллерийского снаряда.

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