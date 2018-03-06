За разработками вооружений стоят талантливые рабочие, заявил Путин

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости. За передовыми разработками в сфере обороны стоят талантливые рабочие, которые работают без саморекламы и с полной отдачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
В своем выступлении на Всероссийском форуме рабочей молодежи глава государства отметил, что поступление на службу новых видов вооружения, это результат работы ученых, конструкторов, инженеров.
"И если обратили внимание, сказал – талантливых рабочих, которые увлечены своим делом и которые из года в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной отдачей сил и, самое главное, эффективно выполняют свою работу и добиваются выдающихся результатов", — заявил Путин.
Президент рассказал, что не вычеркнул ни одной фамилии создателей техники в длинном списке для поощрения.
"Даже для меня это было внутренним открытием. Я, честно говоря, даже был немного ошарашен. Даже у меня пришло осознание того, насколько глубоко и мощно у нас развернута эта работа", — признался он.
По его словам, люди, которые даже не знали, над чем работают, сделали все качественно.
"Это не просто названия предприятий – за каждым из этих названий люди, десятки тысяч работающих. Причем во многих случаях люди даже не знали, что они делают в конечном итоге, что будет в финале, что получится в результате финальной сборки, но каждый на своем месте ясно, точно понимал, что ему надо сделать качественно, и сделал", — добавил Путин.