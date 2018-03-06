В Совбезе рассказали о помощи науки в нейтрализации террористических угроз

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы стран мира зачастую оказываются неготовыми к терактам, реагируют на уже произошедшие ЧП, поэтому потенциал мировой науки в области безопасности надо использовать для выработки предложений по нейтрализации террористических угроз, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков.

"Следует признать, что противодействие терроризму в настоящее время выстраивается главным образом по принципу реагирования на уже произошедшие события. Террористы постоянно изобретают новые формы и методы совершения актов террора, обеспечивающие им достижение максимального устрашающего эффекта и резонанса. При этом правоохранительные органы системы государств оказываются, как правило, неготовыми к таким вызовам и лишь спустя определенное, зачастую продолжительное время находят адекватные меры противодействия", — сказал Вахруков на заседании научного совета СБ.

"В этой связи полагаем необходимым задействование потенциала мировой прикладной науки, изучающей проблемы безопасности, для моделирования вариантов террористической деятельности и возможных направлений ее развития, а также выработки предложений по их нейтрализации. Практическое апробирование выводов ученых целесообразно проводить в рамках международных антитеррористических учений", — добавил Вахруков.