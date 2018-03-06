Производитель рассказал об одной из новинок на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Модернизированный боевой вертолёт Ми-28НМ (новая версия Ми-28Н "Ночной охотник") впервые могут представить на форуме "Армия-2018", заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".
Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" (в экспортном варианте — Ми-28НЭ) является ударным вертолетом, предназначенным для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей.
Ми-28НМ будет существенно отличаться от своего прототипа. Как сообщал ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов, Ми-28НМ — это "всепогодный, всесуточный вертолет". Он получит "практически новый навигационный комплекс, разведывательный комплекс, новую оптику, новую систему управления, которая позволяет осуществлять "слепую" посадку".