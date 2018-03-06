Более 30 артиллерийских систем, танки и гаубицы поступят в ВДВ в этом году

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнем, а также танки Т72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30 будут поставлены в Воздушно-десантные войска в этом году, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В этом году десантники получат более 30 модернизированных артиллерийских систем, машин разведки и управления огнём, танки Т72БЗ, БМД-4М, БТР-РД и гаубицы Д-30", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Минобороны продолжат развивать ВДВ как основу сил быстрого реагирования.

"В целях повышения их боевых возможностей совершенствуем систему управления, материально-техническое обеспечение, объекты инфраструктуры и учебно-материальную базу. Активно оснащаем соединения и части перспективным вооружением и военной техникой, средствами разведки и радиоэлектронной борьбы", — подчеркнул глава Минобороны.

