Шойгу раскритиковал ОСК за отставание по оборонзаказу

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, с отставанием выполняют ряд обязательств перед Минобороны России, констатировал во вторник глава ведомства Сергей Шойгу.

"Ряд своих обязательств перед Министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием", — заявил он, не уточняя детали.

На нынешнем же селекторном совещании Шойгу расскажут, какие меры принимает компания для решения этой проблемы.

В то же время, отметил министр, в феврале-марте ОСК уже передала ВМФ России после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подлодку "Дмитров".

Кроме того, завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", добавил Шойгу.

Как сообщалось, в прошлом году ОСК не смогла полностью выполнить обязательства по оборонзаказу, не поставив Военно-морскому флоту два корабля – головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" (также головной в своем проекте).

Впоследствии президент ОСК Алексей Рахманов заявил журналистам, что "Иван Грен" передадут флоту к концу весны 2018 года. "Адмирал Горшков" ВМФ должен получить к концу лета.