Шойгу рассказал о разработке и поставке новых вооружений

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Новейшие системы вооружения, о создании которых объявил президент Владимир Путин, будут разработаны и поставлены в войска в запланированные сроки, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Верховный главнокомандующий высоко оценил работу по укреплению Вооруженных сил, повышению обороноспособности страны. Он подчеркнул, что сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией", — добавил он.

Министр отметил важность развертывания современной орбитальной группировки военных спутников. "Президент России не раз подчеркивал, что наша армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы. Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения", — заявил Шойгу.

По его словам, на сегодняшнем совещании будет обсуждаться создание космических аппаратов "Пион-НКС" и "Барс-М". Как отметил министр, этому направлению уделяется особое внимание, потому что добиться наибольшей эффективности Вооруженных сил можно только при поддержке из космоса.

Шойгу добавил, что разработкой, изготовлением и модернизацией ракетно-космической техники занимаются Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга и Ракетно-космический центр "Прогресс".