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Безопасность

В Батайске в 2021 году построят летно-испытательный комплекс для вертолетов

10:3206.03.2018
02140
© РИА Новости/АврораПерейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-35. Архивное фотоУдарные вертолеты Ми-35. Архивное фото
© РИА Новости/Аврора
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Летно-испытательный комплекс в вертолетном кластере Батайска начнут строить в июне и закончат к 2021 году, сообщили журналистам в холдинге "Вертолеты России".

Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Холдинг "Вертолеты России" в июне 2018 года приступит к строительству летно-испытательного комплекса предприятия "Роствертол" в вертолетном кластере в Батайске… К настоящему времени по летно-испытательному комплексу разработана проектно-сметная документация… Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года", — говорится в сообщении.

Модернизированный комплекс позволит в том числе использовать машины Ми-28, Ми-35 и Ми-26 в рамках обучения инозаказчика по заключенным контрактам на поставку вертолетной техники. Кроме того, удастся сократить испытательные полеты над городской застройкой Ростова-на-Дону и обеспечить выполнение ночных полетов в соответствии с программой испытаний за пределами города.

Железные "Беркуты"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЕдинственная в мире пилотажная группа, выступающая на боевых ударных вертолетах, отмечает 11 апреля 25-летний юбилей.Выступление пилотажной группы Беркут на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник на всероссийском этапе международного конкурса Авиадартс-2015 в Рязанской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Единственная в мире пилотажная группа, выступающая на боевых ударных вертолетах, отмечает 11 апреля 25-летний юбилей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПилотажная группа "Беркуты" была создана на базе 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке в 1989 году.Пилот группы Беркуты в вертолете Ми-28 на всероссийском этапе международного конкурса Авиадартс-2015 в Воронеже
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пилотажная группа "Беркуты" была создана на базе 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке в 1989 году.
© РИА Новости / Марина ЛысцеваПерейти в фотобанкОднако днем рождения группы считается 11 апреля 1992 года, когда "Беркуты" впервые продемонстрировали групповой пилотаж на воздушном празднике, посвященном Дню Космонавтики, в подмосковной Кубинке.Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н во время конкурса Авиадартс-2016 в Рязанской области
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Однако днем рождения группы считается 11 апреля 1992 года, когда "Беркуты" впервые продемонстрировали групповой пилотаж на воздушном празднике, посвященном Дню Космонавтики, в подмосковной Кубинке.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкС момента основания и до 2012 года группа выступала на вертолетах Ми-24, а в 2012 году пересела на более мощные Ми-28Н "Ночной охотник".Ударный вертолет Ми-28 пилотажной группы Беркуты во время подготовки летных экипажей ВВС к авиационному празднику Общее небо
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С момента основания и до 2012 года группа выступала на вертолетах Ми-24, а в 2012 году пересела на более мощные Ми-28Н "Ночной охотник".
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкГлавная особенность этой группы - повышенная сложность вертолетного пилотажа.Вертолеты Ми-28 Н пилотажной группы Беркуты во время выступления на выставке авиационной и морской техники Гидроавиасалон - 2014 в Геленджике
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Главная особенность этой группы - повышенная сложность вертолетного пилотажа.
© AFP 2018 / Alexander NemenovВ отличие от самолетов, имеющих неподвижные крылья, вертолеты держатся в воздухе за счет вращающихся винтов, расстояние между которыми в строю составляет от 6 до 10 метров при скорости около 200 км/ч.Вертолеты Ми-24 пилотажной группы Беркуты во время авиашоу в городе Монино, 29 июля 2005
© AFP 2018 / Alexander Nemenov
В отличие от самолетов, имеющих неподвижные крылья, вертолеты держатся в воздухе за счет вращающихся винтов, расстояние между которыми в строю составляет от 6 до 10 метров при скорости около 200 км/ч.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДаже краткосрочное касание лопастей винтов приведет к падению вертолетов.Выступление вертолетов пилотажной группы Беркуты из Торжка перед началом торжественного молебна и освящения техники Военно-воздушных сил РФ в подмосковной Кубинке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Даже краткосрочное касание лопастей винтов приведет к падению вертолетов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПри этом аэродинамика вертолетов гораздо сложнее самолетной. Вертолет неустойчив в воздушном потоке и для сохранения линии движения машины требует постоянного вмешательства летчика.Пилот группы Беркуты Игорь Бутенко у вертолета Ми-28 на всероссийском этапе международного конкурса Авиадартс-2015 в Воронеже
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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При этом аэродинамика вертолетов гораздо сложнее самолетной. Вертолет неустойчив в воздушном потоке и для сохранения линии движения машины требует постоянного вмешательства летчика.
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкПилотажная группа "Беркуты" — постоянный участник различных авиашоу, выставок авиатехники и воздушно-спортивных праздников.Вертолет Ми-28 Н пилотажной группы Беркуты во время выступления на выставке Гидроавиасалон - 2014 в Геленджике
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Пилотажная группа "Беркуты" — постоянный участник различных авиашоу, выставок авиатехники и воздушно-спортивных праздников.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГруппа неизменно участвует в Парадах Победы над Красной площадью, ежегодно выступает на Московском Авиакосмическом салоне, форуме "Армия", российских и международных этапах состязаний "Авиадартс" и Гидроавиасалоне в Геленджике.Выступление пилотажной группы Беркуты на вертолетах Ми-28 на всероссийском этапе международного конкурса Авиадартс-2015 в Воронеже
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Группа неизменно участвует в Парадах Победы над Красной площадью, ежегодно выступает на Московском Авиакосмическом салоне, форуме "Армия", российских и международных этапах состязаний "Авиадартс" и Гидроавиасалоне в Геленджике.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 пилотажной группы "Беркуты" во время подготовки летных экипажей ВВС к авиационному празднику "Общее небо".Ударный вертолет Ми-28 пилотажной группы Беркуты во время подготовки летных экипажей ВВС к авиационному празднику Общее небо
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ударный вертолет Ми-28 пилотажной группы "Беркуты" во время подготовки летных экипажей ВВС к авиационному празднику "Общее небо".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВыступление пилотажной группы "Беркуты" на открытии выставки "Асы второй мировой войны" и авиашоу "Легенды мировой авиации" в Монино.Выступление пилотажной группы Беркуты на открытии выставки Асы второй мировой войны и авиашоу Легенды мировой авиации в Монино
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выступление пилотажной группы "Беркуты" на открытии выставки "Асы второй мировой войны" и авиашоу "Легенды мировой авиации" в Монино.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИстребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и пилотажная группа "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н выступают на праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию создания авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские Витязи", в подмосковной Кубинке.Истребитель Су-27 пилотажной группы Русские Витязи и пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н выступают на праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию авиационных групп высшего пилотажа
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Истребитель Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и пилотажная группа "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н выступают на праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию создания авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские Витязи", в подмосковной Кубинке.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфициальное празднование 25-летия пилотажной группы состоится 3 июня на базе 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке.Вертолет Ми-28 пилотажной группы Беркуты на всероссийском этапе международного конкурса Авиадартс-2015 в Воронеже
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Официальное празднование 25-летия пилотажной группы состоится 3 июня на базе 344 Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке.
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"На сегодняшний день на аэродроме "Батайск" развернута временная инфраструктура, которая позволила с начала года выполнить порядка 250 полетов в рамках обучения иностранных специалистов. Строительство полноценного летно-испытательного комплекса позволит сократить количество полетов в Ростове-на-Дону, а перенос части производственных мощностей "Роствертола" будет способствовать освоению перспективных образцов вертолетной техники. Полностью реализовать проект вертолетного кластера мы планируем к 2024 году", – приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского.

"Летающие танки" на учениях в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛетно-тактические учения вертолетного полка прошли 13 июля на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Летно-тактические учения вертолетного полка прошли 13 июля на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ учениях приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28, Ми-35 и Ка-52.Авиационные техники готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В учениях приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28, Ми-35 и Ка-52.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКомандир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Командир в кабине вертолета Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминаторы" в небе над аэродромом "Черниговка".Вертолеты Ми-8 АМТШ во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Многоцелевые военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминаторы" в небе над аэродромом "Черниговка".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвиационные техники готовят ударный вертолет Ми-35 к вылету.Авиационные техники готовят вертолет Ми-35 к вылету во время учений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Авиационные техники готовят ударный вертолет Ми-35 к вылету.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" способен поражать бронированную технику и воздушные цели.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" способен поражать бронированную технику и воздушные цели.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМногоцелевой ударный вертолет Ми-35 называют "летающей боевой машиной пехоты".Авиационные техники готовят вертолет Ми-35 к вылету во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 называют "летающей боевой машиной пехоты".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава и грузов, они могут нести на себе вооружение и использоваться для спасательных операций.Вертолеты Ми-8 АМТШ во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ми-8АМТШ предназначены для транспортировки личного состава и грузов, они могут нести на себе вооружение и использоваться для спасательных операций.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСпециалисты готовят вооружение для ударного вертолета Ми-28H "Ночной охотник".Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к вылту во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Специалисты готовят вооружение для ударного вертолета Ми-28H "Ночной охотник".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевые вертолеты на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолеты на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Боевые вертолеты на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-28 во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету.Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к полету.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка".Вертолеты Ка-52 Аллигатор во время учений отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" во время учений на аэродроме "Черниговка".
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