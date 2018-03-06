В Батайске в 2021 году построят летно-испытательный комплекс для вертолетов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Летно-испытательный комплекс в вертолетном кластере Батайска начнут строить в июне и закончат к 2021 году, сообщили журналистам в холдинге "Вертолеты России".

"Холдинг "Вертолеты России" в июне 2018 года приступит к строительству летно-испытательного комплекса предприятия "Роствертол" в вертолетном кластере в Батайске… К настоящему времени по летно-испытательному комплексу разработана проектно-сметная документация… Строительство объекта планируется завершить к концу 2021 года", — говорится в сообщении.

Модернизированный комплекс позволит в том числе использовать машины Ми-28, Ми-35 и Ми-26 в рамках обучения инозаказчика по заключенным контрактам на поставку вертолетной техники. Кроме того, удастся сократить испытательные полеты над городской застройкой Ростова-на-Дону и обеспечить выполнение ночных полетов в соответствии с программой испытаний за пределами города.

"На сегодняшний день на аэродроме "Батайск" развернута временная инфраструктура, которая позволила с начала года выполнить порядка 250 полетов в рамках обучения иностранных специалистов. Строительство полноценного летно-испытательного комплекса позволит сократить количество полетов в Ростове-на-Дону, а перенос части производственных мощностей "Роствертола" будет способствовать освоению перспективных образцов вертолетной техники. Полностью реализовать проект вертолетного кластера мы планируем к 2024 году", – приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского.