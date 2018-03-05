Путин заявил о давлении третьих стран на партнеров России в военной сфере

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Третьи страны оказывают "беспрецедентное и неприкрытое" давление на партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества, чтобы устранить РФ как конкурента и подорвать обороноспособность ее партнеров, заявил президент Владимир Путин.

"Не секрет, что на государства, которые хотят сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, оказывается беспрецедентное и неприкрытое давление. Его цель — не только устранить конкурента на глобальном оружейном рынке, но и подорвать обороноспособность отдельных государств, увеличить из отставание в военной области", — заявил он на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.