Сотрудники СОБР за прошлый год освободили 31 заложника

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сотрудники СОБР Росгвардии прошлом году освободили 31 заложника в ходе более 27 тысяч спецопераций, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

"За прошедший 2017 год специальными отрядами быстрого реагирования на территории РФ освобожден 31 заложник", — сказал Меликов, добавив, что спецопераций за год было больше 27 тысяч.

Также сотрудники СОБР за год задержали и обезвредили более 600 вооруженных преступников, задержаны более 13 тысяч подозреваемых.

Совместно с коллегами из других силовых структур отряды СОБР изъяли более 2 тысяч "стволов" и более 600 килограммов наркотиков.