Тихоокеанский флот охраняет аэродром на курильском острове Матуа

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.
Он отметил, что в целом войска и силы на Северо-Востоке — это важнейшая составляющая флота, и сегодня объединение является крупнейшей самодостаточной группировкой с развитой инфраструктурой, расположенной не только на полуострове Камчатка, но и на островах Курильской гряды.
"Группировка планово совершенствуется в соответствии с современными задачами. Большое внимание мы уделяем не только обновлению боевого корабельного состава, который решает задачи в этом регионе, но и приему в эксплуатацию новых судов обеспечения, техники береговых войск. Мы активно совершенствуем материальную базу, развиваем ремонтные мощности, приводим в порядок причальный фронт", — констатировал адмирал.
"Это требует соответствующего подхода к созданию условий службы, организации быта. Поэтому не так давно на островах Курильской гряды для военнослужащих сданы два современных общежития. Каждый жилой блок полностью укомплектован мебелью и всем необходимым для проживания вплоть до подключения к спутниковому телевидению. Также оборудованы комнаты для занятия спортом, столовая. Общежития построены с учетом климатических условий и сейсмоактивности местности", — добавил Авакянц.