Тихоокеанский флот получит новые береговые ракетные комплексы "Бастион"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) планирует получить новые мобильные комплексы "Бастион" для перевооружения береговых ракетных частей, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"В планах перевооружения береговых частей ТОФ на современные перспективные образцы военной техники поступление новых комплексов "Бастион" есть", — сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он отметил, что на ТОФ уже накоплен значительный опыт эксплуатации и этих комплексов, и береговых комплексов "Бал".

"Совсем недавно на Камчатке подразделения отдельного берегового ракетного полка провели учение, в ходе которого отрабатывалась слаженность расчетов и выполнялись электронные пуски ракет по кораблям условного противника. Ранее успешно выполнялись и практические пуски ракет", — уточнил адмирал.

По его словам, береговые части ТОФ получат не только мобильные ракетные комплексы.

"В текущем году отдельная бригада морской пехоты, дислоцированная в Приморском крае, будет полностью перевооружена на новейшие БТР-82А. Процесс приема современных машин уже начался. Отмечу, что ранее подобные бронетранспортеры для обкатки и апробации в сложных погодных условиях приняли в эксплуатацию морские пехотинцы на Камчатке. Туда же в декабре прошлого года на вооружение поступили танки Т-80БВ. В части поступает и иная современная боевая техника", — добавил Авакянц.