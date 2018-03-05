ТОФ может получить адаптированный под "Калибры" крейсер после 2021 года

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Тихоокеанский флот (ТОФ) может получить адаптированный под ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" атомный подводный крейсер проекта 949А после 2021 года, заявил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

"Есть планы по модернизации и перевооружению атомных ракетных крейсеров проекта 949А под новое оружие. Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр", который заменит противокорабельные ракеты "Гранит". Практические работы в этом направлении уже ведутся на заводе "Звезда" в Приморском крае, и, вероятнее всего, один из модернизированных кораблей войдет в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года", — сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ " Красная звезда ", опубликованном на сайте издания в понедельник.

Он отметил, что после модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А их "арсенал ракет существенно увеличится".