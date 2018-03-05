ВДВ получит систему парашютного десантирования боевых машин с людьми внутри

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Парашютно-бесплатформенная система "Бахча-У-ПДС", созданная для десантирования из военно-транспортных самолетов боевых машин с экипажами внутри, прошла государственные испытания и в 2018 году поступит в Воздушно-десантные войска России, заявил начальник воздушно-десантной подготовки — заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков.

"В настоящее время завершается опытно-конструкторская работа по созданию парашютно-бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для парашютного десантирования современной боевой техники ВДВ (БМД-4М, БТР-МДМ) с размещенным внутри машины экипажем из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА). Завершены государственные совместные испытания, в этом году средства десантирования поступят в войска", — сказал Кочетков в интервью газете российских вооруженных сил " Красная звезда ", опубликованном на сайте издания в понедельник.

По его информации, "параллельно с этим ведутся разработки грузовых парашютных систем (различной грузоподъемности), в том числе управляемой планирующей парашютной грузовой системы (ОКР "Горизонталь-4000") для десантирования грузов массой до четырех тонн в назначенный район с высокой точностью и парашютно-грузовой системы ПГС-1500 (ОКР "ТАРА") для десантирования грузов полетным весом до 1500 килограммов из военно-транспортных самолетов типа Ил-76".

Кочетков также рассказал, что в связи с оснащением ВДВ России новыми образцами техники "на базе автомобиля "КамАЗ" создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа (ОКР "Парашют"), предназначенная для парашютного десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн из самолетов ВТА".

"Если рассматривать вопрос доставки в тыл противника современного и перспективного вооружения и военной техники (БМД-4М, БТР-МДМ и машин на их базе), создание которых уже само по себе повышает боевые возможности подразделений ВДВ, то принятие на вооружение новых образцов тяжелой воздушно-десантной техники ("Бахча-У-ПДС") повысит маневренные возможности десантируемой техники и позволит в полной мере применять ее по предназначению в районе десантирования", — сказал Кочетков.

Он отметил, что "возможность доставки личного состава и грузов с использованием планирующих парашютных систем на большие дальности и с заданной точностью существенно повысит маневренные возможности подразделения специального назначения".

"Принятие на вооружение модернизированной парашютной системы Д-10 (ОКР "Реновация") и перспективной парашютной системы, разрабатываемой в рамках ОКР "Шелест", позволит выполнять боевые задачи личному составу парашютно-десантных подразделений в современной боевой экипировке "Ратник", — добавил генерал.