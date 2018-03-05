РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

ВДВ получит систему парашютного десантирования боевых машин с людьми внутри

01:0505.03.2018
(обновлено: 01:20 05.03.2018)
03032
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчебное десантирование во время учений. Архивное фотоУчебное десантирование во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Парашютно-бесплатформенная система "Бахча-У-ПДС", созданная для десантирования из военно-транспортных самолетов боевых машин с экипажами внутри, прошла государственные испытания и в 2018 году поступит в Воздушно-десантные войска России, заявил начальник воздушно-десантной подготовки — заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке Владимир Кочетков.

Боевая машина пехоты на платформе Бумеранг. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В России появится новый колесный танк на платформе "Бумеранг"
"В настоящее время завершается опытно-конструкторская работа по созданию парашютно-бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для парашютного десантирования современной боевой техники ВДВ (БМД-4М, БТР-МДМ) с размещенным внутри машины экипажем из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА). Завершены государственные совместные испытания, в этом году средства десантирования поступят в войска", — сказал Кочетков в интервью газете российских вооруженных сил "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

По его информации, "параллельно с этим ведутся разработки грузовых парашютных систем (различной грузоподъемности), в том числе управляемой планирующей парашютной грузовой системы (ОКР "Горизонталь-4000") для десантирования грузов массой до четырех тонн в назначенный район с высокой точностью и парашютно-грузовой системы ПГС-1500 (ОКР "ТАРА") для десантирования грузов полетным весом до 1500 килограммов из военно-транспортных самолетов типа Ил-76".

Кочетков также рассказал, что в связи с оснащением ВДВ России новыми образцами техники "на базе автомобиля "КамАЗ" создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа (ОКР "Парашют"), предназначенная для парашютного десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн из самолетов ВТА".

Военнослужащие Воздушно-десантных войск во время учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В России модернизируют парашют Д-10
"Если рассматривать вопрос доставки в тыл противника современного и перспективного вооружения и военной техники (БМД-4М, БТР-МДМ и машин на их базе), создание которых уже само по себе повышает боевые возможности подразделений ВДВ, то принятие на вооружение новых образцов тяжелой воздушно-десантной техники ("Бахча-У-ПДС") повысит маневренные возможности десантируемой техники и позволит в полной мере применять ее по предназначению в районе десантирования", — сказал Кочетков.

Он отметил, что "возможность доставки личного состава и грузов с использованием планирующих парашютных систем на большие дальности и с заданной точностью существенно повысит маневренные возможности подразделения специального назначения".

"Принятие на вооружение модернизированной парашютной системы Д-10 (ОКР "Реновация") и перспективной парашютной системы, разрабатываемой в рамках ОКР "Шелест", позволит выполнять боевые задачи личному составу парашютно-десантных подразделений в современной боевой экипировке "Ратник", — добавил генерал.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена