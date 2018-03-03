Моряки Каспийской флотилии провели учения по спасению поврежденного корабля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар — РИА Новости. Экипажи кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области и Дагестане провели учения по борьбе за живучесть корабля в ночное время, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО (Южный военный округ) Вадим Астафьев.

"Учения проходили по двум сценариям. По первому, при выполнении задач, корабль получил условную пробоину ниже ватерлинии. Забортная вода начала поступать в отсек. По второму сценарию, на корабле был обнаружен условный очаг возгорания в одном из отсеков корабля", — сказал он.

Аварийно-спасательные группы немедленно приступили к восстановлению пробитого корпуса корабля, устранению поступления забортной воды, а также ликвидации пожара в отсеке.

Учения корабельных аварийно-спасательных групп проходили не на специальных учебно-тренировочных комплексах, а непосредственно на кораблях, причем в темное время суток, с целью проверки выполнения всем экипажем от матроса до командира корабля своих функциональных обязанностей при аварии на корабле.

Тренировки направлены на способность экипажа обеспечить живучесть корабля при различных боевых и аварийных ситуациях. В учениях были задействованы аварийные партии более 15 надводных кораблей, в том числе ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Астрахань", "Махачкала" и "Волгодонск".