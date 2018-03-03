В Оренбургской области военные ЦВО на учениях заглушили связь "противника"

САМАРА, 3 мар — РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа заглушили связь условного противника во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

"По замыслу специалистам РЭБ нужно было оперативно развернуть комплексы беспилотных летательных аппаратов "Леер" и "Орлан", выполнить ряд специальных задач по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения, определить принадлежность, создать воздушные и наземные помехи, заглушить связь и не допустить нападения противника на позиции своих войск", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в маневрах, которые проходят в рамках полевого выхода, приняли участие более 200 специалистов, было задействовано свыше 40 единиц современных систем радиоэлектронной борьбы.