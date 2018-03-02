Более 30 министров обороны приедут в Москву на конференцию по безопасности

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На Московскую конференцию по международной безопасности приедут по меньшей мере 34 министра обороны, при этом в Армейских международных играх будут участвовать 35 стран, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Мы сейчас находимся накануне VII Московской конференции по международной безопасности, 4-5 апреля мы приглашаем всех желающих принять участие. На сегодняшний день уже подтвердили свое участие только 34 министра обороны", — сказал Фомин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, если говорить о статистике военных игр, то в прошлом году участвовало 28 стран, а в этом предполагается, что непосредственно участвовать будет 35 государств.