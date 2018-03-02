Поклонская предложила название для российского боевого лазерного комплекса

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила назвать "Крымом" боевой лазерный комплекс, о котором рассказал в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Ранее Минобороны РФ на официальном сайте открыло прием предложений с названиями новейшего российского оружия. По данным ведомства, любой посетитель сайта Минобороны РФ с помощью сервиса (http://mil.ru/vote.htm) может внести свой вклад в присвоение названий трем новейшим отечественным комплексам вооружений — своего имени ждет крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс.

В четверг президент РФ Владимир Путин в послании рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны.

В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".