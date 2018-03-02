Свыше 1,7 тысячи артиллеристов приступили к учениям под Оренбургом

САМАРА, 2 мар — РИА Новости. Свыше 1,7 тысячи военнослужащих артиллерийских подразделений 2-й общевойсковой армии принимают участие в учениях на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в пятницу пресс-служба ЦВО.

"На Тоцком полигоне в Оренбургской области начались учения артиллерийских подразделений Второй общевойсковой армии. В них принимают участие свыше 1,7 тысячи военнослужащих и около 400 единиц военной техники", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сборы продлятся до 31 марта. Отмечается, что в течение месяца военнослужащие будут жить на полигоне в палаточном лагере и ежедневно заниматься тактической, огневой и специальной подготовкой, проводить боевые стрельбы из гаубиц "Мста-С", "Мста-Б", Д-30, реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и "Ураган", минометов "Тюльпан" и "Сани", орудий "Нона-СВК" и "Хоста".

Во время сборов также будут проведены несколько тренировок и отборочный этап в рамках Армейских международных игр "Мастера артиллерийского огня — 2018".