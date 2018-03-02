Шойгу приехал с инспекцией на Северный флот

МУРМАНСК, 2 мар – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл с рабочей поездкой на Северный флот.

"В Мурманске министр обороны проинспектирует объекты инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища и вручит образовательному учреждению знамя", — сообщила журналистам пресс-секретарь главы российского военного ведомства Россияна Марковская.

Шойгу выслушает доклад командующего флотом адмирала Николая Евменова о строительстве военной инфраструктуры в Арктике, переоснащении флота на современное оружие и технику.

По плану, в Североморске министр обороны откроет чемпионат Военно-морского флота России по хоккею с шайбой. После торжественной церемонии Шойгу примет участие в товарищеской игре между сборной звезд хоккея и флотской командой "К-21".