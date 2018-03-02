МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели на нее нападать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
В США вызвало обеспокоенность, что в одном из видео якобы была использована карта США, куда летит ракета.
"И еще раз повторяю, и президент об этом говорил: что Россия не собирается ни на кого нападать, и это оружие не представляет собой угрозу ни для кого, кто не вынашивает цели по нападению на нашу страну", — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что "это беспокоит, когда ты видишь на видео, как российское правительство атакует США", при этом представитель ведомства подчеркнула, что не считает "это очень конструктивно или ответственно". В ходе брифинга российские журналисты и их американские коллеги возразили, что в продемонстрированном ролике не видно, что ракеты попадают именно на территорию США, однако Науэрт отрезала: "Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель".