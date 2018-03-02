Россия будет соблюдать союзнические обязательства, заявил Песков

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия в случае применения оружия против нее и ее союзников, в том числе ОДКБ, будет действовать в рамках союзнических обязательств, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников Москва "будет рассматривать как ядерное нападение на нашу страну, ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями".

"У России есть ОДКБ, есть другие союзнические обязательства. Здесь достаточно очевидно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, кого из союзников имел в виду Путин в своем послании.

Накануне президент России Владимир Путин, оглашая послание парламенту, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил России вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".