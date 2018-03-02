Кадыров предложил назвать новую крылатую ракету "Пальмирой"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил назвать новейшую российскую крылатую ракету "Пальмирой" в честь тех, "кто самоотверженно сражался со злом" в Сирии.
Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новой крылатой ракете и подводной системе с ядерной энергоустановкой. По его словам, названия для них пока не выбрали, их можно предложить на сайте Минобороны.
"Я хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят", — написал Кадыров в Telegram.
15.7%Повышение пенсий
3.6%Работа с молодежью
13.7%Улучшение жилищных условий и модернизация городов
12.3%Здравоохранение
27.1%Оружие
19.9%Развитие науки и повышение качества образования
7.7%Другое
Он подчеркнул, что все погибшие военные — герои, "которые старались сохранить мир, сохранить чудо".
"Чудо" — один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ*. Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют "Северной Пальмирой", — заключил глава Чечни.
*террористическая группировка, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>