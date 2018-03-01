Российский ОПК создает океанскую многоцелевую систему

Стоп-кадр из видео Минобороны РФ об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами

Стоп-кадр из видео Минобороны РФ об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Предприятия российского ОПК создают океанскую многоцелевую систему, включающую в себя атомные подлодки, оснащаемые самоходными подводными аппаратами, сообщил в четверг главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны проводятся работы по созданию океанской многоцелевой системы, включающей в себя атомные подводные лодки, оснащаемые самоходными подводными аппаратами", — сказал он.

Королев добавил, что успешно проведены испытания основного элемента такого подводного аппарата – ядерной энергетической установки.

"Наличие ядерной энергетической установки позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника", — сказал он.