Суровикин назвал задачи комплекса "Кинжал"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Комплекс "Кинжал" расширит возможности ВКС РФ по реагированию на агрессию, поможет сдерживать вероятных противников от необдуманных действий, сообщает главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Наличие комплекса "Кинжал" существенно расширяет возможности Воздушно-космических сил России по реагированию на возможную агрессию в отношении нашей страны и наряду с другими стратегическими системами вооружения будет способствовать сдерживанию вероятных противников от необдуманных действий", — сказал главком ВКС.