МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новейшее оружие поможет избежать втягивания РФ в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но, самое главное, поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО", — сказал глава Минобороны РФ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Путин о возможностях принципиально новой ракеты с ядерной энергетической установкой

Он также подчеркнул, что "созданное в России новейшее оружие защитит суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед".

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>