Новейшие вооружения помогут эффективнее идти к миру в Сирии, заявили в СФ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Наличие у России новейших стратегических вооружений поможет нашей стране эффективнее решать многие вопросы международной повестки, в том числе и мирного урегулирования в Сирии, путём более быстрого нахождения путей диалога с западными партнёрами, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Заключительная часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию была посвящена состоянию Вооруженных сил России и последним достижениям в области вооружений. Речь главы государства сопровождалась показом видео-слайдов.

"Мы рассчитываем, что эти вооружения заставят здравомыслящих людей из числа наших западных партнёров идти навстречу диалогу ради международной безопасности. Мы рассчитываем, что и в Сирии по-другому будут идти дела, что вопросы, которые там раньше не находили своего разрешения, будут идти быстрее", — заявил Серебренников.