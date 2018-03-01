Путин в послании продемонстрировал оборонную мощь России, заявил Слуцкий

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию наглядно продемонстрировал оборонную силу и мощь РФ, это достойный ответ тем, кто пытается вновь развязать гонку вооружений и нарушить баланс в мире, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

"Владимир Путин наглядно продемонстрировал оборонную силу и мощь России. И это действительно достойный ответ тем, кто пытается вновь развязать гонку вооружений и нарушить баланс в мире. Политика сдерживания России приводит к противоположным результатам. Запад должен осознать объективную реальность и прекратить вести борьбу за собственную гегемонию весьма опасными методами", — сказал Слуцкий журналистам.

Политик подчеркнул, что не Москва раскачивает "общую лодку под названием планета Земля, как сказал президент России".

"Мы рассчитываем, что, наконец, возобладает здравый смысл, а вопросы построения многополярного мира, развития партнерских отношений вновь станут главными в международной повестке дня", — добавил он.

Слуцкий также подчеркнул, что послание Федеральному Собранию с предельно четкими ориентирами как во внутренней, так и внешней политике нашего государства было масштабным и стратегическим.