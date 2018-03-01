Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Большую озабоченность вызывают положения ядерной стратегии США, в частности, там указано, что США могут применить ядерное оружие в ответ на обычное вооружение и киберугрозу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Большую озабоченность вызывают некоторые положения обновленного отбора ядерной стратегии США, в котором расширяются возможности снижения и снижается порог применения ядерного оружия. Кулуарно можно кого угодно и как угодно успокаивать, но мы читали то, что там написано. А написано так, что оно может быть пущено в ответ на обычное вооружение или даже на киберугрозу", — сказал Путин в своем послании Федеральному собранию.



