Путин рассказал о сферах применения новейших разработок российского ОПК

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса будут использованы в гражданских отраслях промышленности, заявил в четверг в ходе выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин.

"В основе всех перспективных военных разработок лежат выдающиеся достижения, которые могут, должны и будут в свое время использоваться в высокотехнологичных гражданских отраслях производства", — сказал он.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>