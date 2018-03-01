Россия укрепляет обороноспособность, не нарушая соглашений, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все работы по укреплению обороноспособности России проводятся в рамках международных соглашений, мы ничего не нарушаем, заявил президент России Владимир Путин.

"Со своей стороны отмечу, что все работы по укреплению обороноспособности России проводились и проводятся в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Ничего мы не нарушаем", — сказал он в послании Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>