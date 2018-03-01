На сайте Минобороны можно предложить название для нового вооружения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Названия для новой российской крылатой ракеты и подводной системы с ядерной энергоустановкой пока не выбраны, их можно предложить на сайтах Минобороны РФ, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Условные наименования для этих двух новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата — пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны", — сказал Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>