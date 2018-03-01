Путин назвал разработчиков вооружений героями нашего времени

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал разработчиков новых российских вооружений и участников операции в Сирии настоящими героями нашего времени и поблагодарил их за бескорыстный труд и результаты.

"Все, о чем я сегодня сказал, новейшие разработки последних лет, это результат усилий десятков научных организаций, конструкторских бюро, институтов. Над этим скромно, без всякого самолюбования, с полной отдачей сил на протяжении многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов — замечательных ученых, конструкторов, инженеров, увлеченных своим делом талантливых рабочих", — сказал Путин, выступая в четверг с посланием Федеральному Собранию.

"Среди них очень много молодых людей. Все они так же, как и наши военнослужащие, которые демонстрировали в боевых условиях лучшие качества российского воинства, все они и есть настоящие герои нашего времени ", — заявил он.

Президент от своего имени и от имени народа России поблагодарил каждого за труд и результаты, которые "так нужны нашей родине сегодня".

"Хочу сейчас обратиться к каждому из них и сказать: конечно, будут и премии, и награды, и почетные звания, но я знаю — со многими из вас неоднократно встречался лично, — что вы работаете не ради награды. Главное, надежно обеспечить безопасность отечества и нашего народа", — подчеркнул президент.

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