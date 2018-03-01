Путин рассказал об уникальности нового российского ракетного вооружения

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что ничего подобного новому российскому ракетному вооружению ни у кого в мире нет.

"В конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета ядерная энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний представляет возможность перейти к принципиально новому типу вооружений — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой оснащенной ядерной энергетической установкой", — заявил Путин.

"Ничего подобного в мире пока нет", — подчеркнул он после демонстрации возможностей нового вооружения на плазменных экранах.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>