МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе послания Федеральному собранию рассказал далеко не обо всех разработках в сфере вооружений.

"Конечно, мы еще будем заниматься также и развитием, совершенствованием наших новейших систем вооружения. И, разумеется, я сегодня сказал далеко не о всех наших вооружениях и перспективных разработках. Но на сегодня достаточно", — сказал глава государства.

"Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути новых видов стратегического оружия — это не задел времен Советского союза. В ходе работы мы, конечно, опирались на наших гениальных предшественников, но все, о чем я сегодня сказал, это новейшие разработки последних лет, результат усилий научных организаций, конструкторских бюро, институтов", — добавил Путин.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>