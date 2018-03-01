Путин: Россия создает недорогие, но эффективные системы преодоления ПРО

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия создает весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все российские межконтинентальные баллистические ракетные комплексы, заявил президента РФ Владимир Путин.

"В России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми оборудуются все наши межконтинентальные баллистические ракетные комплексы", — заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>