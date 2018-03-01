Путин заявил о начале активной фазы испытаний ракетного комплекса "Сармат"

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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"Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой и назвали его "Сармат". Данный ракетный комплекс придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе", — сказал Путин.

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