Путин заявил о начале активной фазы испытаний ракетного комплекса "Сармат"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
67.7%Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире
4.5%Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США
27.8%Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
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