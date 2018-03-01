Путин рассказал о радиолокационной защите границ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия закрыла "все дырки", возникшие после развала СССР в системе радиолокационной защиты границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

"По периметру границ России, и это очень важно, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. После развала СССР в ней появились огромные дырки, сейчас все восстановлено", — сказал Путин.