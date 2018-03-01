Российский арктический флот был и будет самым сильным, заявил Путин

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Арктический флот России был и будет самым сильным, заявил российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Наш арктический флот был и остается и будет самым мощным в мире", — заявил президент.

Он отметил, что уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике, которые отвечают самым строгим экологическим стандартам.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>