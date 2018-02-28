МВД увеличило штат подразделения по вопросам миграции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Штат подразделения по вопросам миграции МВД России увеличен на 2,5 тысячи человек по итогам 2017 года, сообщил на заседании коллегии глава ведомства Владимир Колокольцев.

"За счет внутреннего перераспределения на 2,5 тысячи единиц увеличили штат миграционной службы, которая при передаче в МВД была сокращена на 30%. Это позитивно отразилось на качестве предоставляемых услуг населению", — заявил министр.

Он добавил, что в ведомстве также расширили штаты подразделений по контролю за оборотом наркотиков почти на 2 тысячи человек.