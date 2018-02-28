Совфед одобрил закон об обязательном психологическом отборе призывников

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора при призыве граждан на военную службу.
Психологический отбор при призыве будет проводиться с целью определения профпригодности к подготовке по военно-учетным специальностям, военной службе, обучению в военно-учебных заведениях и выработки рекомендаций по их отбору и распределению по должностям.
Согласно тексту закона, такие мероприятия будут проводить специалисты по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Минобороны РФ.