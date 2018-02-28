Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Для обеспечения безопасности в общественных местах и на крупных мероприятиях необходимо применять современные технические средства, а также привлекать для помощи к дежурным нарядам общественные структуры, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на коллегии МВД РФ.
"В поле вашего постоянного внимания должны находиться социальные, особенно образовательные учреждения, об этом скажу отдельно. Надо все сделать для того, чтобы учеба и жизнь наших детей были спокойными, свести к минимуму возможные правонарушения", — добавил президент.
По его словам, в прошлом году число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 16%, но внимание к этому направлению должно оставаться неизменно высоким.