Путин призвал применять современные средства для обеспечения безопасности

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Для обеспечения безопасности в общественных местах и на крупных мероприятиях необходимо применять современные технические средства, а также привлекать для помощи к дежурным нарядам общественные структуры, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на коллегии МВД РФ.

"Одна из значимых задач — обеспечение безопасности в общественных местах. Нужно оперативно реагировать на любые нарушения порядка на улицах, транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях, шире применять здесь современные технические средства, привлекать для помощи к дежурным нарядам дружинников, другие общественные структуры", — сказал Путин.

"В поле вашего постоянного внимания должны находиться социальные, особенно образовательные учреждения, об этом скажу отдельно. Надо все сделать для того, чтобы учеба и жизнь наших детей были спокойными, свести к минимуму возможные правонарушения", — добавил президент.

По его словам, в прошлом году число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 16%, но внимание к этому направлению должно оставаться неизменно высоким.