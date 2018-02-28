Террористы стали совершать на четверть меньше преступлений в России

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Количество зарегистрированных в России преступлений террористического характера по итогам прошлого года снизилось на четверть, сообщил журналистам в среду первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ Игорь Кулягин.

К этой категории преступлений относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

"Сохраняется тенденция сокращения количества совершенных преступлений террористической направленности", — сказал Кулягин. По его словам, в 2017 году их стало на 25% меньше, чем в 2016 году.

По его словам, в 2017 году их стало на 25% меньше, чем в 2016 году.

"Наибольшее сокращение преступлений указанной категории обеспечено на территории Северо-Кавказского федерального округа — в два раза и в Республике Дагестан — в четыре раза", — отметил Кулягин.