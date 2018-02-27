ФСО будет тушить пожары в органах государственной охраны

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная служба охраны (ФСО) будет тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы в органах государственной охраны, следует из президентского указа о внесении изменений в положение о ФСО, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее ФСО в органах госохраны осуществляла, в частности, контроль специальные разрешительные и надзорные функции в области пожарной безопасности. Теперь спецслужба будет осуществлять федеральный государственный пожарный надзор.

Кроме того, по новому указу, ФСО будет организовывать и осуществлять в соответствии с законодательством РФ тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в органах госохраны.